Нападающий Шахтера забил 20 голов за сезон.

Шахтер завоевал титул чемпиона Украины в сезоне-2019/20, а форвард Жуниор Мораес выиграл гонку бомбардиров.

Футболист забил 20 голов, что является его лучшим личным достижением в Украине.

Лучшие бомбардиры чемпионата Украины-2019/20:

1. Жуниор Мораес (Шахтер) - 20

2. Александр Филиппов (Десна) - 16

3. Владислав Супряга (Днепр-1) - 14

4. Виктор Цыганков (Динамо) - 14

5. Марлос (Шахтер) - 13

Ранее на счету Мораеса дважды было 19 голов. В прошлом году этот результат также позволил ему стать лучшим бомбардиром, а в сезоне-2013/14, представляя донецкий Металлург, он стал вторым.