Мораес во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины
Нападающий Шахтера забил 20 голов за сезон.
Шахтер завоевал титул чемпиона Украины в сезоне-2019/20, а форвард Жуниор Мораес выиграл гонку бомбардиров.
Футболист забил 20 голов, что является его лучшим личным достижением в Украине.
Лучшие бомбардиры чемпионата Украины-2019/20:
1. Жуниор Мораес (Шахтер) - 20
2. Александр Филиппов (Десна) - 16
3. Владислав Супряга (Днепр-1) - 14
4. Виктор Цыганков (Динамо) - 14
5. Марлос (Шахтер) - 13
Ранее на счету Мораеса дважды было 19 голов. В прошлом году этот результат также позволил ему стать лучшим бомбардиром, а в сезоне-2013/14, представляя донецкий Металлург, он стал вторым.
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