Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легенда Зари завершил карьеру

Комментариев: 0
Никита Каменюка принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Никита Каменюка
Никита Каменюка
ФК Заря Луганск

Защитник Зари Никита Каменюк объявил о завершении карьеры.

На счету футболиста 350 матчей за луганскую команду: 254 игры в Премьер-лиге, 22 поединков в Кубке и 16 матчей в Лиге Европы.

Также Никита выступал в Первой лиге, где провел 58 матчей.

Каменюка защищал цвета Зари с 2004 года. Кроме Зари, футболист имеет опыт выступлений за Авангард из Ровеньков, Ильичевец (сейчас Мариуполь) и ровенский Верес.

Напомним, Заря стала бронзовым призером УПЛ-2019/20.

Поделись:
Теги: футбол, Никита Каменюка, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь