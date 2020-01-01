Легенда Зари завершил карьеру

Никита Каменюка принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Защитник Зари Никита Каменюк объявил о завершении карьеры.

На счету футболиста 350 матчей за луганскую команду: 254 игры в Премьер-лиге, 22 поединков в Кубке и 16 матчей в Лиге Европы.

Также Никита выступал в Первой лиге, где провел 58 матчей.

Каменюка защищал цвета Зари с 2004 года. Кроме Зари, футболист имеет опыт выступлений за Авангард из Ровеньков, Ильичевец (сейчас Мариуполь) и ровенский Верес.

Напомним, Заря стала бронзовым призером УПЛ-2019/20.