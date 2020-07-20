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Суркис: Сейчас не буду говорить о будущем Михайличенко, пусть улягутся эмоции

Комментариев: 1
Функционер поставил неудовлетворительную оценку своей команде за сезон.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал поражение от Колоса (0:2) в рамках последнего тура УПЛ.

“У нас есть оправдания, например, травмированные игроки, но то, что было. У меня нет слов. Оценка сезона - неудовлетворительная. Нельзя проигрывать таким командам в решающих матчах. Мы должны показывать свой класс, но, видимо, он у футболистов нивелирован. В каждом сезоне, даже когда мы выигрываем, тратишь достаточно нервов“.

Функционер также оценил будущее главного тренера “бело-синих“ Алексея Михайличенко.

“Мы не можем отставать от Шахтера на 22 очка. Кубок не может компенсировать ту игру, которую мы показывали в этом сезоне. Сейчас не буду говорить о будущем Михайличенко, пусть улягутся эмоции. Будет ли усиление? Судя по тому, что я сегодня видел, оно необходимо. Нужно все проанализировать, разобраться. Будем работать“, - отметил Суркис в интервью Великому футболу.

Смотрите также видео голов и обзор матча Колос - Динамо.

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Теги: футбол, Игорь Суркис, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.07.2020, 08:51
Оценка:  0
гость
Скотина б..л..я..д..ь довёл команду до позорного 2 места. Пошёл ты на х...у...й...
гость  (аноним)  20.07.2020, 08:31
Оценка:  -1
гость
На х у всех
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