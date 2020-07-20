Суркис: Сейчас не буду говорить о будущем Михайличенко, пусть улягутся эмоции

Функционер поставил неудовлетворительную оценку своей команде за сезон.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал поражение от Колоса (0:2) в рамках последнего тура УПЛ.

“У нас есть оправдания, например, травмированные игроки, но то, что было. У меня нет слов. Оценка сезона - неудовлетворительная. Нельзя проигрывать таким командам в решающих матчах. Мы должны показывать свой класс, но, видимо, он у футболистов нивелирован. В каждом сезоне, даже когда мы выигрываем, тратишь достаточно нервов“.

Функционер также оценил будущее главного тренера “бело-синих“ Алексея Михайличенко.

“Мы не можем отставать от Шахтера на 22 очка. Кубок не может компенсировать ту игру, которую мы показывали в этом сезоне. Сейчас не буду говорить о будущем Михайличенко, пусть улягутся эмоции. Будет ли усиление? Судя по тому, что я сегодня видел, оно необходимо. Нужно все проанализировать, разобраться. Будем работать“, - отметил Суркис в интервью Великому футболу.

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