Колос - Динамо 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Киевляне неожиданно проиграли в последнем туре.
Колос одержал победу над Динамо в рамках 32 тура чемпионата Украины. Голы на счету Лысенко и Вильхамссона.
Киевлянам удалось сохранить вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, благодаря осечке Зари.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Динамо:
Колос - Динамо 2:0
Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)
Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец - Задоя, Богданов (Милько, 77) - Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко - Лысенко (Бондаренко, 64)
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев - Кадири, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Русин (Цитаишвили, 66)
Предупреждения: Черноморец, Милько - Шепелев, Кендзера
Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)
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