Колос - Динамо 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Киевляне неожиданно проиграли в последнем туре.

Колос - Динамо: видео голов и обзор матча ФК Колос

Колос одержал победу над Динамо в рамках 32 тура чемпионата Украины. Голы на счету Лысенко и Вильхамссона.

Киевлянам удалось сохранить вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, благодаря осечке Зари.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Динамо:

Колос - Динамо 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)

Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец - Задоя, Богданов (Милько, 77) - Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко - Лысенко (Бондаренко, 64)

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев - Кадири, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Русин (Цитаишвили, 66)

Предупреждения: Черноморец, Милько - Шепелев, Кендзера

Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)