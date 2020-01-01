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Скрипник: Заря заслужила третье место, горжусь своей командой

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Украинский специалист поздравил своих подопечных с бронзовыми медалями.
Виктор Скрипник после матча с Десной
Виктор Скрипник после матча с Десной
ФК Заря Луганск

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью с Десной (1:1), которая позволила луганчанам занять третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.

“Я горжусь, что я тренер этой команды, ребята заслужили это место. Теперь будем смотреть вперед, с оптимизмом.

Почему не пошли вперед, зная счет в матче Динамо? “Полезть вперед и попасть в плен?“. Знаете как, хотелось выиграть и нам, и Десне“.

Можно было побежать вперед и потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Сейчас я вижу счастливые лица своих ребят, я их поздравляю с бронзовыми медалями.

Хотели быть третьей силой, мы ей и стали“, - отметил Скрипник в интервью Профутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Заря - Десна.

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