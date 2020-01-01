Заря - Десна 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Команды не выявили сильнейшего.

Заря - Десна: видео голов и обзор матча ФК Заря Луганск

Заря сыграла вничью с Десной в рамках последнего тура чемпионата Украины. Голами отменялись Будковский и Хомченовский.

Таким образом, луганская команда стала бронзовым призером чемпионата Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Десна:

Заря - Десна 1:1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

Заря: Шевченко - Михайличенко, Абу Ханна (Чеберко, 78), Иванисеня, Тымчик - Юрченко (Перович, 87) - Кочергин, Леднев, Хомченовский - Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаев (Цвек, 87).

Десна: Паст - Тамм, Имереков, Гитченко - Огиря (Хлебас, 84) - Мостовой (Кузик, 78), Арвеладзе, Фаворов, Конопля (Картушов, 78) - Филиппов, Будковский.