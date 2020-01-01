Михайличенко - о поражении от Колоса: У соперника был на один день больше отдыха

Наставник киевлян рад, что команде удалось финишировать второй в УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Колоса (0:2) в рамках 32 тура чемпионата Украины.

“У этой команды можно не выиграть, но проигрывать ей, конечно, нельзя. Я не зря говорил о регламенте, это не оправдания, ни в коем случае, но играть в такое темпе. Два последних тура регламент обязывает играть все матчи в один день и в одно время. Колос имел на один день больше отдыха, мало того, он еще и с Шахтером играл дублирующим составом - ясно, что он готовился именно к нам.

Но это все равно не снимает с нас никакой ответственности. Мы сами виноваты в том, что допустили эти ошибки, в том, что не забили свои мячи. Слава Богу, что так все закончилось. Будем разбираться! Наверное, на данный момент, много статистов в команде. Мы постарались навести порядок, видимо, надо еще этим заниматься.

Честно говоря, сравнивать эмоции с чем-то раньше. Та нервозность с первых матчей, когда были неудачные результаты, неудачные игры - это все не прибавляет уверенности. Именно той уверенности нам и не хватило.

То, что сейчас мы имеем возможность побороться за Лигу чемпионов, выиграли Кубок, если отбросить все игры, показывает, что, вроде, все нормально. Но именно этот сезон показал те моменты, которые надо менять и двигаться дальше“, - цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Отметим, что Заря сыграла вничью с Десной и заняла третье место в чемпионате Украины.