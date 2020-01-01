Шахтер не смог обыграть Александрию
Шахтер и Александрия разошлись миром в 32 туре чемпионата Украины.
До перерыва донецкая команда усилиями Тете и Соломона выигрывала со счетом 0:2. Во втором тайме гол Довгого сначала сократил отставание, а потом точный удар Банады и вовсе сравнял счет.
Александрия - Шахтер 2:2
Голы: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соломон, 32.
Александрия: Панькив - Лучкевич, Бабогло (Бухал, 46), Дубра, Стецьков - Задерака (Мирошниченко, 46), Гордиенко (Банада, 44), Гречишкин (Довгий, 68), Ковалец, Третьяков - Безбородько.
Шахтер: Трубин - Болбат (Вакула, 74), Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Витао, 74) - Пихаленок, Маркос Антонио - Тете, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентиньо, 82) - Сикан (Фернандо, 61).
Предупреждения: Безбородько - Сикан, Дентиньо, Мудрик.
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