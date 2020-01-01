Динамо неожиданно уступило Колосу

Подопечные Михайличенко потерпели поражение в последнем туре чемпионата Украины.

Динамо уступило Колосу в рамках 32 тура чемпионата Украины. Голы на счету Лысенко и Вильхамссона.

В параллельном матче Заря сыграла вничью с Десной, поэтому киевляне сумели удержаться на второй позиции в чемпионате Украины.

Колос - Динамо 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)

Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец - Задоя, Богданов (Милько, 77) - Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко - Лысенко (Бондаренко, 64)

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев - Кадири, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Русин (Цитаишвили, 66)

Предупреждения: Черноморец, Милько - Шепелев, Кендзера

Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)