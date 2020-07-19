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Заря стала бронзовым призером чемпионата Украины

Комментариев: 2
В последнем туре подопечные Скрипника добыли ничью с Десной.
Заря сыграла вничью с Десной
Заря сыграла вничью с Десной
ФК Заря Луганск

Заря разошлась миром с Десной в рамках 32 тура чемпионата Украины. Таким образом, именно луганчане завоевали бронзовые медали УПЛ.

Счет в матче открыли гости - на 20-й минуте Будковский забил невероятный гол ударом ножницами.

Точный удар Хомченовского во второй половине встречи принес подопечным Скрипника ничью.

Заря - Десна 1:1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

Заря: Шевченко - Михайличенко, Абу Ханна (Чеберко, 78), Иванисеня, Тымчик - Юрченко (Перович, 87) - Кочергин, Леднев, Хомченовский - Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаев (Цвек, 87).

Десна: Паст - Тамм, Имереков, Гитченко - Огиря (Хлебас, 84) - Мостовой (Кузик, 78), Арвеладзе, Фаворов, Конопля (Картушов, 78) - Филиппов, Будковский.

Отметим, что Заря в следующем сезоне представит Украину в групповом этапе Лиги Европы, а команда Рябоконя сыграет в квалификации турнира.

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Теги: футбол, Заря, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2020, 21:55
Оценка:  +1
гость
За сколько шуб Заря продалась?))) Ну,а с Дырки я ваще угораю)))Сурок,верни клуб народу!!!
МаксимУм    19.07.2020, 21:49
Оценка:  0
МаксимУм
печалька... динамо (суркис) унілое говно)))
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