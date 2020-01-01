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Первая лига: Балканы победили Прикарпатье, Николаев уступил Ингульцу

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В Украине завершились матчи Первой лиги.
Первая лига: результаты матчей
Первая лига: результаты матчей
ФК Прикарпатье

В Первой лиге состоялись очередные матчи в рамках 25 тура Первой лиги.

Авангард - Агробизнес 1:1
Голы: Сеницкий, 90+2 - Иванченко, 72.

Авангард: Денчук, Воробей, Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий, Цыбульник, Лобов, Матяж, Нехтий, Кириенко.

Агробизнес: Воробей, Палюх, Косовский, Когут, Захарченко, Козьбан, Гагун, Черненко, Бойчук, Груша, Слотюк.

Предупреждения: Бойчук, Палюх, Семенец.

Прикарпатье - Балканы 1:2
Голы: Барчук, 39 - Юречко, 16, Тропанец, 18.

Прикарпатье: Вульчин, Бочкур, Борисевич, Француз, Сикач, Ворбчак, Геник, Дербах, Кузьмин, Дитко, Барчук.

Балканы: Лободров, Лукас, Луис Фернандо, Тропанец, Гаврилюк, Ильницкий, Юречко, Пархоменко, Сидоренко, Платунов, Златов.

Предупреждения: Сикач, Бойко, Барчук - Болокан.

Николаев - Ингулец 1:2
Голы: Яворский, 32 - Балан, 47, Ситчинава, 57.

Николаев: Шелихов, Ляшевский, Кушниренко, Порох, Ульянов, Витенчук, Росляков, Черепущак, Паламар, Кравченко, Яворский.

Ингулец: Шуст, Запорожец, Загальский, Мкомола, Павлов, Балан, Щедрый, Ситчинава, Лупашко, Синегуб, Семенко.

Предупреждения: Порох, Ульянов.

Удаление: Порох, 90+1.

Волынь - Металлист 1925 2:0
Голы: Приндета, 70, Хагназари, 71.

Волынь: Литовченко, Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа, Сад, Рябов, Волошинович, Кожанов, Чачуа, Кулиш.

Металлист 1925: Сидоренко, Жук, Кольцов, Давыдов, Ямполь, Романов, Дмитренко, Шершень, Осман, Поспелов, Савин.

Удаление: Осман, 63.

Черноморец - Кремень 5:0
Голы: Янаков, 2, 67, Сикорский, 27 (пен.), 36, Штогрин, 59.

Черноморец: Паламарчук, Остапенко, Микицей, Лиховидько, Слинкин, Зубейко, Авагимян, Хамелюк, Янаков, Яловенко, Сикорский.

Кремень: Закорский, Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев, Литвяк, Пилипенко, Козлов, Лобода, Кривенко, Сула.

Минай - Металлург З 2:1
Голы: Нуриев 69 (пен), 83, Сарапий 89 (пен.)

Минай: Попович - Жичиков (Орынчак 77), Стасюк, Никитюк, Допилка - Вагин, Глагола (Мыкуляк 88), Нуриев - Пиняшко (Кополовец 80), Кныш (Машталер 64), Карноза (Ахмедзадзе 85)

Металлург З: Петриченко - Кравченко (Ковальский 70), Сарапий, Сухина, Сухар - Шалфеев, Трояновский, Лапко (Щебетун 46), Могильный (Сидоренко 63) - Шевчук (Чалых 57), Сидоров (Сачко 80)

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Теги: футбол, Первая лига Украины, результаты матчей
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