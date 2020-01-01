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УПЛ: Мариуполь обыграл Львов, Днепр-1 сильнее Ворсклы

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В Украине завершились некоторые матчи в рамках последнего тура.
УПЛ: результаты матчей
УПЛ: результаты матчей
Днепр-1

В рамках последнего тура чемпионата Украины завершились два матча.

Мариуполь благодаря точным ударам Чеха и Чурко уверенно обыграл Львов.

ПФК Львов - Мариуполь 0:2
Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (пен.)

ПФК Львов: Сарнавский - Люлька (Братков, 75), Борзенко, Клименчук, Комарец (Вичижанин, 79) - Джонатан (Филипе, 61), Сабино - Шина, Богунов (Ныч, 75), Татарков - Ренан (Яковелли, 61).

Мариуполь: Поспелов - Тищенко, Сагуткин (Муравский, 73), Яворский, Корниенко - Чех -  Кащук, Федорчук (Петерман, 73), Топалов (Байдал, 60), Чурко (Путря, 60) - Кулаков (Дудик, 79).

Предупреждения: Комарец, Сабино - Кулаков.

Днепр-1 одержал крупную победу над Ворсклой. Дубль на счету Супряги, и еще один гол в активе Хобленко.

Днепр-1 - Ворскла 3:0
Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Сваток (Кравченко, 46), Логинов (Лопыренок, 46), Цуриков (Полевой, 62) - Батагов - Ярмолюк, Ди Франко, Булеца (Сабатини, 69) - Супряга, Хобленко (Назаренко, 69)

Ворскла: Исенко - Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский, 83) - Семилет (Костенко, 88), Белый (Дубко, 46), Гаджук, Козыренко (Посевкин, 55) - Кравчук, Власов (Галата, 46)

Предупреждения: Логинов, Булеца, Назаренко

Ранее определились пары участников плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, результаты матчей
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