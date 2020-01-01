Бутко: Когда я уехал в Лех, то поставил себе цель вернуться в сборную Украины

Защитник хочет выступать на высоком уровне.

Футболист донецкого Шахтера Богдан Бутко, который ныне выступает на правах аренды за польский Лех, заявил о желании вернуться в сборную Украины.

“Когда я ехал в Лех, сказал, в первую очередь, себе, что хочу показать хороший футбол и вернуться в сборную Украины. Это моя страна, наша сборная. Я там играл и хочу играть.

Я люблю свою страну. Я бы делал все, что в моих силах. Если бы не коронавирус, возможно, появился бы какой-то шанс. Я бы попытался себя проявить. Думаю, выступать за сборную - это мечта каждого футболиста. Надеюсь, буду играть и вернусь“, - приводит слова Бутко ТК Футбол.

В текущем сезоне Бутко провел 10 матчей в чемпионате Польше, однако результативными действиями не отличился.

Ранее Богдан признался, что переболел коронавирусом.