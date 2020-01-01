Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бутко: Когда я уехал в Лех, то поставил себе цель вернуться в сборную Украины

Комментариев: 0
Защитник хочет выступать на высоком уровне.
Богдан Бутко
Богдан Бутко
www.lechpoznan.pl

Футболист донецкого Шахтера Богдан Бутко, который ныне выступает на правах аренды за польский Лех, заявил о желании вернуться в сборную Украины.

“Когда я ехал в Лех, сказал, в первую очередь, себе, что хочу показать хороший футбол и вернуться в сборную Украины. Это моя страна, наша сборная. Я там играл и хочу играть.

Я люблю свою страну. Я бы делал все, что в моих силах. Если бы не коронавирус, возможно, появился бы какой-то шанс. Я бы попытался себя проявить. Думаю, выступать за сборную - это мечта каждого футболиста. Надеюсь, буду играть и вернусь“, - приводит слова Бутко ТК Футбол.

В текущем сезоне Бутко провел 10 матчей в чемпионате Польше, однако результативными действиями не отличился.

Ранее Богдан признался, что переболел коронавирусом.

Поделись:
Теги: Богдан Бутко, Шахтер Донецк, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь