Бутко: Когда я уехал в Лех, то поставил себе цель вернуться в сборную Украины
Защитник хочет выступать на высоком уровне.
Футболист донецкого Шахтера Богдан Бутко, который ныне выступает на правах аренды за польский Лех, заявил о желании вернуться в сборную Украины.
“Когда я ехал в Лех, сказал, в первую очередь, себе, что хочу показать хороший футбол и вернуться в сборную Украины. Это моя страна, наша сборная. Я там играл и хочу играть.
Я люблю свою страну. Я бы делал все, что в моих силах. Если бы не коронавирус, возможно, появился бы какой-то шанс. Я бы попытался себя проявить. Думаю, выступать за сборную - это мечта каждого футболиста. Надеюсь, буду играть и вернусь“, - приводит слова Бутко ТК Футбол.
В текущем сезоне Бутко провел 10 матчей в чемпионате Польше, однако результативными действиями не отличился.
Ранее Богдан признался, что переболел коронавирусом.
Полная версия правил