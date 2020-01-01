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Заря - Десна: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

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Заря сыграет с Десной в рамках 32-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Заря - Десна: видео онлайн-трансляция матча
Заря - Десна: видео онлайн-трансляция матча
ФК Десна

В рамках 32-го тура УПЛ луганская Заря проведет поединок против Десны.

В этом матче определится обладателей бронзовых медалей чемпионата. Если же в параллельном матче киевское Динамо проиграет Колосу, а подопечные Виктора Скрипника обыграют черниговский клуб, то Заря займет второе место по итогам УПЛ.

Начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция Заря - Десна:

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Заря Луганск, Десна, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, видео онлайн-трансляция
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