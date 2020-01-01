Футболист Шахтера переболел коронавирусом

Защитник никому не рассказал о своем недуге.

Футболист донецкого Шахтера, который ныне выступает за польский Лех на правах аренды, Богдан Бутко признался, что переболел коронавирусом.

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“Два раза попадал на 14-дневный карантин. Никому не рассказывал, что заболел, скорее всего, коронавирусом. Ушел на самоизоляцию на две недели.

Стал потихоньку двигаться, когда начались тренировки. Когда приняли решение, что не будут доигрывать чемпионат, я поехал домой. Тут тоже просидел 14 дней на карантине.

Пробыл месяц в Украине, затем вернулся в Польшу, где еще отбыл 14-дневную самоизоляцию. В четырех стенах я побывал прилично“, - признался Бутко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо стал получать меньше игрового времени из-за последствий коронавируса.