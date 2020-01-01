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Стало известно, когда состоятся полуфиналы и финал плей-офф за Лигу Европы

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Матчи будут проходить на полях команд, которые занимают более высокие места в турнирной таблице.
Стали известны даты полуфиналов и финала плей-офф за ЛЕ
Стали известны даты полуфиналов и финала плей-офф за ЛЕ

Стали известны дата и время проведения полуфинальных матчей плей-офф за право представлять Украину в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Колос на своем поле примет Днепр-1 в субботу, 25 июля, в 17:00 по киевскому времени. В тот же день Александрия дома сыграет против Мариуполя. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Финал плей-офф состоится в среду, 29 июля. Поединок пройдет на поле того финалиста, который по итогам чемпионата финиширует на более высоком месте.

Отметим, что победитель плей-офф получит путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Жеребьевка еврокубкового турнира состоится 31 августа, а сам матч - 17 сентября.

Ранее сообщалось, что УАФ презентовала новую форму сборной Украины.

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Теги: Колос, Днепр-1, Александрия, Мариуполь, футбол, плей-офф, Украина
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