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Милевский: Не помню, чтобы Динамо с таким трудом занимало второе место

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Артем Милевский также поздравил киевлян с завоеванием Кубка Украины.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский игрок брестского Динамо Артем Милевский, в прошлом игравший за киевское Динамо, прокомментировал интенсивную борьбу за второе место в чемпионате Украины.

"Поздравляю наше всеми любимое Динамо с победой в Кубке Украины. А такой интриги за второе место я не помню, чтобы Динамо с таким трудом занимало второе место", - сказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

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Отметим, что на данный момент борьбу за вторую строчку в УПЛ ведут Динамо и Заря. Между командами разница в 2 очка, и только в заключительном 32-м туре чемпионата определится, кто же получит серебряные медали.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо-Брест Артем Милевский попал в сборную тура чемпионата Беларуси.

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Теги: Артем Милевский, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.07.2020, 19:11
Оценка:  +1
гость
Миля, тебя алкаша нет и команды нет, никто не бухает вот и результат. Возвращайся и покажи как ночью в баре выпить вискаря литр, и на поле мочить голы с центра поля.
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