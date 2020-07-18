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Бразильский клуб собирается выкупить у Динамо Сидклея

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Бразилец находится в Коринтиансе на правах аренды.
Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Сидклей, который сейчас выступает Коринтианс на правах аренды, может остаться в бразильском клубе.

Президент клуба Андреас Санчес отметил, что хочет сохранить футболиста в команде, однако еще необходимо выплатить деньги за арендное соглашение.

"Соглашение по Сидклею рассчитано до конца года, и мы еще не заплатили Динамо. Только когда мы решим этот вопрос, мы сможем начать вести переговоры по покупке", - приводит слова Санчеса UOL.

Бразильцы должны киевлянам 500 тысяч евро, а на выкуп игрока клубу нужно заплатить дополнительно 4,4 миллиона евро.

До остановки чемпионата Бразилии Сидклей отыграл в шести матчах за Коринтианс.

Ранее Сидклей сравнил конкуренцию в Украине и Бразилии.

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Теги: Сидклей, Динамо, Динамо Киев, Коринтианс, футбол, трансфер
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