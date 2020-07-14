Цитаишвили и Тете попали в топ-5 по итогам первого раунда голосования Golden Boy

Представители чемпионата Украины уверенно пробились в следующий раунд.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили и игрок Шахтера Тете попали во второй раунд голосования за претендентов на награду Golden Boy-2020.

В первом раунде представители УПЛ расположились на третьем и четвертом местах соответственно. Цитаишвили получил 8% голосов, а Тете - 7%.

Больше всех голов получили Рикардо Куарежма из Спортинга и футболист Ювентуса Алехандро Маркес - по 9%.

Для сравнения, Эрлинг Холанд набрал 3%, а Альфонсо Дэвис - 4%.

Отдать свой голос за одного из оставшихся 80 претендентов на звание Golden Boy можно здесь. Отметим, что финальное решение будет приниматься на основе голосования болельщиков и журналистов.