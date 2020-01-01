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Заря - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Заря примет Десну в рамках 32 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Заря - Десна: прогноз и ставки букмекеров
Заря - Десна: прогноз и ставки букмекеров
ФК Заря Луганск

Завтра, 19 июля, Заря примет Десну в рамках 32 тура чемпионата Украины.

Матч состоится на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Победитель поединка займет третье место в турнирной таблице УПЛ.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является луганская команда.

Так, в компании bet365 принимают ставки на подопечных Скрипника с коэффициентом 1.75, в то время как победу Десны здесь оценили в 4.00. На ничью здесь поставить с коэффициентом 3.50.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Заря, Десна, чемпионат Украины, УПЛ, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, ставки на спорт
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