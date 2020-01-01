Олимпик объявил об уходе в отпуск
Украинский клуб завершил выступления в УПЛ.
Олимпик досрочно ушел в отпуск, об этом сообщается на официальном сайте команды.
В рамках 31-го тура УПЛ донецкий клуб добыл разгромную победу над Львовом. В 32-м туре Олимпик должен был сыграть с Карпатами, однако львовский клуб был исключен из чемпионата Украины.
Футболисты вернутся на тренировочную базу в Счастливом 27 июля, где начнут подготовку к новому сезону.
Напомним, что сейчас Олимпик занимает третье место во второй шестерке.
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