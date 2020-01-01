"Позорные случаи": Павелко - о скандальных матчах Первой лиги

Функционер требует разбирательства.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мнением о судействе в матче ПФЛ Ингулец - Прикарпатье.

“В матчах 24-го тура первой лиги произошло сразу два очень неприятных и откровенно позорных случая. Я не могу не отреагировать.

В матче Ингулец - Прикарпатье несколько грубых ошибок допустил арбитр Иван Бондарь. Оценку действиям рефери в этом матче уже дал комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках. Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, обслуживающих матчи профессиональных команд.

Учитывая обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, комитет арбитров передал все материалы по этому делу в комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча“, - отметил функционер.

Павелко также высказался об избиение судьи Юрия Иванова после поединка Агробизнес - Минай (0:2).

“Еще один недопустимый инцидент произошел после матча Агробизнес - Минай - в судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ.

Были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения должно быть максимально жестким.

За такие действия возможно применение санкций включительно с пожизненным запретом осуществлять любую деятельность, связанную с футболом“, - написал Павелко в Facebook.

Ранее сообщалось, что арбитру скандального матча Ингулец - Прикарпатье могут запретить судить матчи профессионалов.