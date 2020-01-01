Монзуль обслужит дебютный матч в Первой лиге с использованием VAR

Украинка вновь на главных ролях.

В рамках 25-го тура Первой лиги состоится поединок между Оболонь-Бровар и Рухом.

Этот поединок будет историческим, ведь на нем будет опробована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Главным судьей встречи станет Екатерина Монзуль, а арбитром VAR будет Виталий Романов, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что матч состоится в понедельник, 20 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.