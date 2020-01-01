Монзуль обслужит дебютный матч в Первой лиге с использованием VAR
Украинка вновь на главных ролях.
В рамках 25-го тура Первой лиги состоится поединок между Оболонь-Бровар и Рухом.
Этот поединок будет историческим, ведь на нем будет опробована система видеопомощи арбитрам (VAR).
Главным судьей встречи станет Екатерина Монзуль, а арбитром VAR будет Виталий Романов, об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Отметим, что матч состоится в понедельник, 20 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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