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Монзуль обслужит дебютный матч в Первой лиге с использованием VAR

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Украинка вновь на главных ролях.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
УПЛ

В рамках 25-го тура Первой лиги состоится поединок между Оболонь-Бровар и Рухом.

Этот поединок будет историческим, ведь на нем будет опробована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Главным судьей встречи станет Екатерина Монзуль, а арбитром VAR будет Виталий Романов, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что матч состоится в понедельник, 20 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Теги: Екатерина Монзуль, ПФЛ, Первая лига, чемпионат Украины, футбол
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