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Тете назвал главные принципы Шахтера

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"Горняки" готовятся к последнему матчу сезона УПЛ.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тете поделился ожиданием от предстоящего поединка против Александрии в рамках 32-го тура чемпионата Украины.

“Тренируемся очень интенсивно. К матчу с Александрией подходим максимально сконцентрированными. Несмотря на то, что турнирные задачи давно решены, любой профессионал любит побеждать.

Для нас самое важное - концентрация, качественный футбол и победа. Такова наша мотивация. Последний матч с Александрией подарил мне много ярких эмоций. Мы проигрывали, но я смог забить дважды, в итоге Шахтер победил и завоевал досрочное чемпионство“, - рассказал бразилец в интервью пресс-службе “горняков“.

Напомним, что матч Александрия - Шахтер состоится в воскресенье, 19 июля. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что директор академии Шахтера покинул клуб.

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Теги: Тете, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: shakhtar.com

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