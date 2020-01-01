Тете назвал главные принципы Шахтера

"Горняки" готовятся к последнему матчу сезона УПЛ.

Полузащитник Шахтера Тете поделился ожиданием от предстоящего поединка против Александрии в рамках 32-го тура чемпионата Украины.

“Тренируемся очень интенсивно. К матчу с Александрией подходим максимально сконцентрированными. Несмотря на то, что турнирные задачи давно решены, любой профессионал любит побеждать.

Для нас самое важное - концентрация, качественный футбол и победа. Такова наша мотивация. Последний матч с Александрией подарил мне много ярких эмоций. Мы проигрывали, но я смог забить дважды, в итоге Шахтер победил и завоевал досрочное чемпионство“, - рассказал бразилец в интервью пресс-службе “горняков“.

Напомним, что матч Александрия - Шахтер состоится в воскресенье, 19 июля. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что директор академии Шахтера покинул клуб.