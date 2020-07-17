Стало известно, кто обслужит матч Колос - Динамо
Назначены бригады арбитров на заключительный тур чемпионата Украины.
В рамках чемпионата Украины остался только один тур, все матчи которого состоятся в воскресенье, 19 июля.
Комитету УАФ назначили официальных лиц, которые обслужат матчи 32-го тура УПЛ. Так, на матче Колос - Динамо будет работать 39-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, а поединок Зари и Десны обслужит Романов Виталий из Днепра.
Назначения арбитров на 32-й тур УПЛ:
Верхняя шестерка:
- 19:30. Колос - Динамо (Киев, НСК Олимпийский). Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье).
- 19:30. Заря - Десна (Запорожье, стадион Славутич-Арена). Главный арбитр - Романов Виталий (Днепр).
- 19:30. Александрия - Шахтер (Александрия, КСК Ника). Главный арбитр - Бондаренко Дмитрий(Одесса).
Нижняя шестерка:
- 17:00. Львов - Мариуполь (Львов, стадион Украина).Главный арбитр - Дердо Александр (Черноморск).
- 17:00. Днепр-1 - Ворскла (Днепр, стадион Днепр-Арена). Главный арбитр - Деревинский Алексей (Киев).
Отметим, что в этом туре определятся команды, которые получат путевку в Лигу чемпионов и Лигу Европы в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков стал лучшим игроком 31-го тура чемпионата Украины.
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