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Стало известно, кто обслужит матч Колос - Динамо

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Назначены бригады арбитров на заключительный тур чемпионата Украины.
Максим Козыряцкий
Максим Козыряцкий
ФК Динамо Киев

В рамках чемпионата Украины остался только один тур, все матчи которого состоятся в воскресенье, 19 июля.

Комитету УАФ назначили официальных лиц, которые обслужат матчи 32-го тура УПЛ. Так, на матче Колос - Динамо будет работать 39-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, а поединок Зари и Десны обслужит Романов Виталий из Днепра.

Назначения арбитров на 32-й тур УПЛ:

Верхняя шестерка:

  • 19:30. Колос - Динамо (Киев, НСК Олимпийский). Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье).
  • 19:30. Заря - Десна (Запорожье, стадион Славутич-Арена). Главный арбитр - Романов Виталий (Днепр).
  • 19:30. Александрия - Шахтер (Александрия, КСК Ника). Главный арбитр - Бондаренко Дмитрий(Одесса).

Нижняя шестерка:

  • 17:00. Львов - Мариуполь (Львов, стадион Украина).Главный арбитр - Дердо Александр (Черноморск).
  • 17:00. Днепр-1 - Ворскла (Днепр, стадион Днепр-Арена). Главный арбитр - Деревинский Алексей (Киев).

Отметим, что в этом туре определятся команды, которые получат путевку в Лигу чемпионов и Лигу Европы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков стал лучшим игроком 31-го тура чемпионата Украины.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, судейство
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.07.2020, 14:04
Оценка:  +1
гость
Слава богу, что не Катя-мандалина из Харького.
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