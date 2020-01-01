Михайличенко стал лучшим тренером минувшего тура УПЛ

Подопечные Алексея Михайличенко одержали победу над Зарей.

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Украины, по итогам которых всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего тренера тура.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим стал наставник Динамо Алексей Михайличенко. Под его руководством киевляне одержали победу над Зарей, что сохранило шансы команды на серебряные медали чемпионата.

Эксперты выставляли оценки по пяти категориям - номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий.

Средний балл Михайличенко составил 4,8, что позволило тренеру стать лучшим в минувшем туре.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Заря.