Цыганков - лучший игрок 31-го тура чемпионата Украины

Украинец отличился дублем в матче против луганской Зари.

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Украины, по итогам которых был выбран лучший игрок.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в матче против Зари отличился дублем и помог своей команде одержать важную победу.

Виктор Цыганков в матче против Зари ФК Динамо Киев

В опросе специалистов украинец обошел своего одноклубника Сергея Сидорчука и форварда Олимпика Шахаба.

Отметим, что в экспертный совет, который выбрал лучшего игрока тура, вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Заря.