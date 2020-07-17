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Цыганков - лучший игрок 31-го тура чемпионата Украины

Комментариев: 1
Украинец отличился дублем в матче против луганской Зари.
Виктор Цыганков - лучший игрок 31-го тура УПЛ
Виктор Цыганков - лучший игрок 31-го тура УПЛ
УПЛ

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Украины, по итогам которых был выбран лучший игрок.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в матче против Зари отличился дублем и помог своей команде одержать важную победу.

Виктор Цыганков в матче против Зари
Виктор Цыганков в матче против Зари
ФК Динамо Киев

В опросе специалистов украинец обошел своего одноклубника Сергея Сидорчука и форварда Олимпика Шахаба.

Отметим, что в экспертный совет, который выбрал лучшего игрока тура, вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, лучший игрок
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.07.2020, 13:04
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Витёк- ты лучший, так держать! Вся Украина молится на тебя. Жаль что у тебя, физруки не высшего класса.
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