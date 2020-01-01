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Умер легендарный футболист Динамо

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Легенда киевского клуба скончался на 66-м году жизни.
Владимир Лозинский
Владимир Лозинский
facebook.com/footballveterans/

Бывший защитник киевского Динамо и тренер Владимир Лозинский скончался на 66-м году жизни.

О трагедии сообщила Национальная сборная Украины среди ветеранов на своей страничке в Facebook, которую Лозинский возглавлял с начала 2020 года.

В последнее время Лозинский боролся с тяжелой болезнью. Владимир - воспитанник киевского Динам, за которое он выступал в период с 1975 по 1984 годы, становясь многоразовым чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. Также он играл за сборную СССР.

В качестве главного тренера работал в Кремне, ЦСКА и Ворскле.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий.

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