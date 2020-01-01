Бурда: На судействе не хочется акцентировать внимание, но есть вопросы

Защитник киевлян доволен, что команда одержала победу над Зарей.

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал победу Динамо над Зарей (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.

"В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая показывает отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация.

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Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, скорее это было стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку Зари между ног, и получилось так, что соперники вывалились на наши ворота. Но затем мы хорошо перестроились, не паниковали, а старались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку Зари. Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть.

Игорь и Григорий Суркисы пожали всем руки и поблагодарили за игру и за победу. Двигаемся дальше, впереди – последняя игра сезона, без успеха в которой сегодняшняя победа ничего не будет стоить. В матче с Колосом тоже нужно обязательно выигрывать", - цитирует Бурду пресс-служба Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.