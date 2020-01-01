Вербич: Последние несколько игр я играл под уколами

Словенцу может понадобиться операция.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал свое повреждение в матче с Зарей (3:1), из-за которой ему пришлось покинуть поле уже в начале первого тайма.

“Я уже долгое время ощущаю боль в паху. Последние несколько игр я играл под уколами. Стараюсь терпеть, но сегодня просто так болело очень сильно, просто не смог.

Болит давно, последние дни даже не тренировался, думал это поможет улучшить ситуацию. Но это все так быстро не проходит. Операция? Пока ничего не могу сказать. Сначала будет МРТ, пока ничего не понятно“, - заявил футболист в интервью Football Hub.

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