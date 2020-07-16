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Григорий Суркис - о победе над Зарей: Хорошо, что Динамо собралось после пропущенного гола

Комментариев: 2
Киевляне добыли важную победу над соперником.
Григорий Суркис
Григорий Суркис
liga.net

Григорий Суркис, брат президента Динамо Игоря Суркиса, прокомментировал победу команды над Зарей (3:1).

“Мы еще не вошли в игру, а уже проигрываем со счетом 0:1. Такое впечатление, что команда вообще не может понять на первых минутах матча, что давать гандикап один или два мяча - невозможно. Но хорошо, что парни собрались с силами.

Комбинации, после которых были забиты голы, еще раз подтверждают уровень всей команды и отдельных игроков. Но нужно признать, что в этом сезоне клуб не радовал болельщиков яркими матчами. Все игры, особенно после рестарта чемпионата, были “валидольными“. И не только для фанатов, но и для самих футболистов. Но, скажем так, победителей не судят.

Закончилась ли борьба за Лигу чемпионов? Не говори “гоп“, пока не перескочишь! Сегодняшний матч Десны, которая до поединка с Александрией считалась безусловным фаворитом, подтвердил тот факт, что нельзя на сегодняшний день в чемпионате Украины что-то предсказать.

Динамо не должно терять очки, если мы хотим играть в квалификации Лиги чемпионов, а тем более, пройти квалификацию“, - отметил Суркис в интервью FootballHub.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

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Теги: футбол, Григорий Суркис, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.07.2020, 22:55
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гость
Хорошо что ты еще дышишь, паскуда
гость  (аноним)  16.07.2020, 22:47
Оценка:  0
гость
суркис, еб.а.ло попроще сделай!
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