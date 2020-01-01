Буяльский: Не считаю, что борьба за Лигу чемпионов уже закончилась
Полузащитник Виталий Буяльский прокомментировал победу над Зарей (3:1) в рамках 31 тура чемпионата Украины.
“Когда ты играешь в Динамо Киев ты всегда в таком давлении, что уже привыкаешь к этому в плане игры, что на тебя команды выходят с двойной, тройной мотивацией.
Не считаю, что борьба за Лигу чемпионов уже закончилась. Впереди у нас еще один матч, вот после него будем говорить“.
Футболист также высказался о предстоящем поединке с Колосом.
“Матч с Колосом? Конечно настраиваемся! Весь чемпионат будет насмарку, если мы выйдем спустя рукава. С завтрашнего дня, а некоторые ребята уже с сегодня, будут в голове прокручивать матч с Колосом, будет готовиться“.
Буяльский рассказал о том, на какой позиции ему комфортно играть.
“Комфортно ли мне играть на позиции 10-ки? В принципе, да, комфортно! Но я уже говорил, что я буду делать все, что надо делать мне на этой позиции. Конечно, я буду играть на команду, но все зависит от тренера и где он меня видит“, - цитирует футболиста Football Hub.
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