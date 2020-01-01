Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буяльский: Не считаю, что борьба за Лигу чемпионов уже закончилась

Комментариев: 0
Футболист настроен на предстоящий матч с Колосом.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

Полузащитник Виталий Буяльский прокомментировал победу над Зарей (3:1) в рамках 31 тура чемпионата Украины.

“Когда ты играешь в Динамо Киев ты всегда в таком давлении, что уже привыкаешь к этому в плане игры, что на тебя команды выходят с двойной, тройной мотивацией. 

Не считаю, что борьба за Лигу чемпионов уже закончилась. Впереди у нас еще один матч, вот после него будем говорить“.

Футболист также высказался о предстоящем поединке с Колосом.

“Матч с Колосом? Конечно настраиваемся! Весь чемпионат будет насмарку, если мы выйдем спустя рукава. С завтрашнего дня, а некоторые ребята уже с сегодня, будут в голове прокручивать матч с Колосом, будет готовиться“.

Буяльский рассказал о том, на какой позиции ему комфортно играть.

“Комфортно ли мне играть на позиции 10-ки? В принципе, да, комфортно! Но я уже говорил, что я буду делать все, что надо делать мне на этой позиции. Конечно, я буду играть на команду, но все зависит от тренера и где он меня видит“, - цитирует футболиста Football Hub.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Виталий Буяльский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь