Динамо - Заря 3:1 видео голов и обзор матча чемпионат Украины

Киевляне одержали важную победу в борьбе за второе место.

Динамо - Заря: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Динамо обыграло Зарю в рамках центрального матча 31 тура чемпионата Украины.

На второй минуте Артем Громов пробил Георгия Бущана и открыл счет в матче.

Через некоторое время Виктор Цыганков обыгрался с Виктором Буяльским и с нескольких метров отправил удар в ближнюю девятку ворот Дмитрия Мацапуры. Уже через минуту Сергей Сидорчук роскошным ударом вывел киевлян вперед.

На 34-й минуте Виктор Цыганков оформил дубль, добив мяч головой после удара Назария Русина.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Заря:

Динамо - Заря 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2.

Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев - Сидорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Вербич (Русин, 9).

Заря: Мацапура - Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко - Цвек (Лунев, 73) - Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) - Кабаев (Билоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сидорчук, Де Пена - Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев.