Десна - Александрия 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Северяне потеряли шансы на второе место в турнирной таблице.

Десна - Александрия: видео голов и обзор матча ФК Александрия

Десна проиграла Александрии в рамках 31 тура чемпионата Украины.

Пропустив точный удар Тамма на 8-й минуте, подопечные Шарана ответили трижды. Голы на счету Шастала, Мишенко и Задераки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Александрия: