Десна - Александрия 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Северяне потеряли шансы на второе место в турнирной таблице.
Десна проиграла Александрии в рамках 31 тура чемпионата Украины.
Пропустив точный удар Тамма на 8-й минуте, подопечные Шарана ответили трижды. Голы на счету Шастала, Мишенко и Задераки.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Александрия:
Десна - Александрия 1:3
Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61
Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64) - Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46) - Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46) - Филиппов
Александрия: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков - Банада, Довгий, Грицук (Ковалец, 46) - Задерака (Гордиенко, 74), Шастал (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)
Предупреждения: Западня - Шастал
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