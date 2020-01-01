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Десна - Александрия 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Северяне потеряли шансы на второе место в турнирной таблице.

Десна - Александрия: видео голов и обзор матча
Десна - Александрия: видео голов и обзор матча
ФК Александрия

Десна проиграла Александрии в рамках 31 тура чемпионата Украины.

Пропустив точный удар Тамма на 8-й минуте, подопечные Шарана ответили трижды. Голы на счету Шастала, Мишенко и Задераки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Александрия:

Десна - Александрия 1:3
Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64) - Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46) - Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46) - Филиппов

Александрия: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков - Банада, Довгий, Грицук (Ковалец, 46) - Задерака (Гордиенко, 74), Шастал (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)

Предупреждения: Западня - Шастал

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Теги: футбол, Десна, Александрия, видео голов, обзор матча, УПЛ, чемпионат Украины
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