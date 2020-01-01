Десна лишилась шансов на Лигу чемпионов, проиграв Александрии

Подопечные Шарана добыли волевую победу над соперником.

Александрия обыграла Десну в рамках 31 тура чемпионата Украины.

Первым счет в поединке открыли хозяева - уже на 8-й минуте забил Тамм. После этого Шастал выровнял ситуацию на табло.

Во втором тайме подопечные Шарана отметились еще дважды: по точному удару оформили Мишенко и Задерака.

Десна - Александрия 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64) - Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46) - Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46) - Филиппов

Александрия: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков - Банада, Довгий, Грицук (Ковалец, 46) - Задерака (Гордиенко, 74), Шастал (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)

Предупреждения: Западня - Шастал

Таким образом, Десна потеряла шансы на серебро в чемпионате Украины. В последнем туре команду ожидает битва за третье место с Зарей, которая на выезде уступила Динамо (3:1).