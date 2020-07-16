Динамо обыграло Зарю, упрочив свои шансы на серебряные медали

Киевляне уверенно обыграли главного конкурента за второе место в чемпионате Украины.

Центральный матч тура, а, возможно, и всей концовки чемпионата Украины, не подкачал. Поединок получился весьма интересным и зрелищным, особенно его начало.

Уже на второй минуте защита Динамо дала сбой и выпустила Громова на свидание с Георгием Бущаном. Вратарь пытался спасти команду, но форвард все же сумел отправить мяч в сетку.

Виктор Скрипник встретил гол своей команды весьма сдержано, не проявляя эмоций. Возможно тренер чувствовал, что не все пойдет так гладко.

На 10-й минуте Назарий Русин сменил тренировочный комплект формы на основной. Беньямин Вербич получил повреждение и уже на самом старте матча киевляне остались без лидера своей атаки. Казалось бы, это худший сценарий из возможных.

Но через пять минут все в матче перевернулось на 180 градусов. Сначала Виктор Цыганков обыгрался с Буяльским и с нескольких метров в одно касание отправил мяч в ближнюю девятку ворота 20-летнего Мацапуры.

Через минуту Буяльский вновь отдал пас под удар, но на этот раз Сидорчуку. Капитан метров из 17 левой ногой пробил точно в ту же девятку, что и Цыганков.

Заря не сразу смогла прийти в чувство. Но уже в середине тайма имела несколько неплохих возможностей. Сначала Михайличенко пробивал из-за пределов штрафной, а через минуту Бущан показал чудеса реакции, отбив удар Юрченко впритык. Тут же луганчане забили, но Громов перед тем, как нанести голевой удар, нарушил правила против Караваева.

Но не забиваешь ты, как говориться... Русин на 32-й минуте чудом не попал по мячу с метра, но через несколько мгновений Цыганков головой сумел перебросить мяч через вратаря в дальний угол. 3:1.

Вторая половина была не столь богатой на моменты, но и здесь они имелись. Кабаев с зоны правого инсайда выполнил удар, за который ему самому точно будет стыдно. Еще больше стыдно за себя должно быть Русину, который запорол выход 4 в 1.

И все же, самый лучший момент был именно у игроков Динамо. Мяч после удара Русина отскочил к Иванисене, а тот не сумел его обработать. Буяльский в одно касание пробивал по пустым ворота, но в них невероятным образом “вырос“ Абу Хана, который выбил снаряд головой в поле.

Луганчане так и не сумели забить хотя бы еще один мяч с игры. Это поражение означает для них, что в последнем туре нужно побеждать Десну, и при этом надеяться на то, что Колос переиграет киевлян. Лишь в этом случае команда Скрипника сможет занять второе место. Что касается бронзы, им хватит и ничьей.

Динамо - Заря 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2.

Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев - Сидорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Вербич (Русин, 9).

Заря: Мацапура - Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко - Цвек (Лунев, 73) - Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) - Кабаев (Билоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сидорчук, Де Пена - Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев.