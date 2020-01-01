Гол Цыганкова помог сравнять счет в матче с Зарей
В Киеве проходит центральный матч тура.
Динамо принимает Зарю в рамках 31 тура чемпионата Украины.
На 14-й минуте поединка полузащитник киевлян Виктор Цыганков после передачи Виталия Буяльского мощно пробил в ближнюю девятку, не оставив шансов голкиперу гостей Дмитрию Мацапуре.
Вашему вниманию видео гола Виктора Цыганкова:
Отметим, что после первого тайма Динамо выигрывает со счетом 3:1.
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