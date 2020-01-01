Гол Цыганкова помог сравнять счет в матче с Зарей

В Киеве проходит центральный матч тура.

Виктор Цыганков ФК Динамо Киев

Динамо принимает Зарю в рамках 31 тура чемпионата Украины.

На 14-й минуте поединка полузащитник киевлян Виктор Цыганков после передачи Виталия Буяльского мощно пробил в ближнюю девятку, не оставив шансов голкиперу гостей Дмитрию Мацапуре.

Вашему вниманию видео гола Виктора Цыганкова:

Отметим, что после первого тайма Динамо выигрывает со счетом 3:1.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Заря.