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Гол Цыганкова помог сравнять счет в матче с Зарей

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В Киеве проходит центральный матч тура.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Динамо принимает Зарю в рамках 31 тура чемпионата Украины.

На 14-й минуте поединка полузащитник киевлян Виктор Цыганков после передачи Виталия Буяльского мощно пробил в ближнюю девятку, не оставив шансов голкиперу гостей Дмитрию Мацапуре.

Вашему вниманию видео гола Виктора Цыганкова:

Отметим, что после первого тайма Динамо выигрывает со счетом 3:1.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Заря.

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Теги: футбол, Виктор Цыганков, Динамо, Заря, чемпионат Украины, УПЛ, видео гола
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