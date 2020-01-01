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УПЛ: Олимпик разгромил Львов, Мариуполь сильнее Ворсклы

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В Украине завершились два матча чемпионата страны.
Мариуполь обыграл Ворсклу
Мариуполь обыграл Ворсклу
ФК Ворскла Полтава

В рамках 31 тура чемпионата Украины завершились два матча.

В первом поединке Львов дома крупно уступил Олимпику. Хет-трик на счету Шахаба Зейхеди, а дублем отметился Максим Дегтярев. Гол престижа на свой счет записал Ренан.

Львов - Олимпик 1:5
Голы: Ренан, 3 - Дегтярев, 16, 42, Шахаб, 26, 80, 90+1

Во втором матче Ворскла уступила Мариуполю и потеряла шансы на плей-офф за место в Лиге Европы. 

Полтавчане открыли счет в поединке, но не смогли удержать победу. На гол Евгения Павлюка гости ответили точными ударами Вячеслава Чурко и Игоря Кирюханцева.

Отметим, что на 51-й минуте был удален Даниил Игнатенко, а в компенсированное время красную карточку получил Артем Челядин.

Ворскла - Мариуполь 1:2
Голы: Павлюк, 46 - Чурко, 56 (пен.), Кирюханцев, 85

Ворскла: Ткаченко - Дмитрук, Дубко (Чуев, 90+3), Павлюк, Мельничук - Якубу (Семилет, 46), Челядин, Гаджук (Посевкин, 88), Козыренко - Кравчук, Власов (Белый, 89).

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко (Дава, 23), Муравский, Быков (Кирюханцев, 78) - Кащук (Чурко, 46), Федорчук, Игнатенко, Корниенко (Топалов, 57) - Мишнев - Кулаков.

Предупреждения: Челядин - Игнатенко, Кулаков, Мишнев, Быков

На 51-й минуте был удален Даниил Игнатенко (Мариуполь) (второе предупреждение).

На 90+1-й минуте был удален Артем Челядин (Ворскла) (второе предупреждение).

Таким образом, определились пары участников плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, результаты матчей
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