Определились пары участников плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы
Четыре команды будут бороться за место в еврокубках.
В рамках 31 тура чемпионата Украины Мариуполь одержал победу над Ворсклой (2:1).
Таким образом, полтавчане лишилась математических шаснов занять восьмую позицию, которая дает право сыграть в плей-офф за место в Лиги Европе.
Пары в борьбе за последнее место в еврокубках выглядят так:
Александрия - Мариуполь
Колос - Днепр-1
Отметим, что победитель плей-офф начнет выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Полная версия правил