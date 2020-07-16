Определились пары участников плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы

Четыре команды будут бороться за место в еврокубках.

Александрия встретится с Мариуполем ФК Мариуполь

В рамках 31 тура чемпионата Украины Мариуполь одержал победу над Ворсклой (2:1). Таким образом, полтавчане лишилась математических шаснов занять восьмую позицию, которая дает право сыграть в плей-офф за место в Лиги Европе. Пары в борьбе за последнее место в еврокубках выглядят так: Александрия - Мариуполь Колос - Днепр-1 Отметим, что победитель плей-офф начнет выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Александра Колесникова