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Определились пары участников плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы

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Четыре команды будут бороться за место в еврокубках.
Александрия встретится с Мариуполем
Александрия встретится с Мариуполем
ФК Мариуполь

В рамках 31 тура чемпионата Украины Мариуполь одержал победу над Ворсклой (2:1).

Таким образом, полтавчане лишилась математических шаснов занять восьмую позицию, которая дает право сыграть в плей-офф за место в Лиги Европе.

Пары в борьбе за последнее место в еврокубках выглядят так:

Александрия - Мариуполь

Колос - Днепр-1

Отметим, что победитель плей-офф начнет выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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