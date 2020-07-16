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Денисов показал избитое лицо судьи матча Агробизнес - Минай

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Юрия Иванова пострадал после поединка Первой лиги.
Юрий Иванов
Юрий Иванов
zn.ua

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал скандал вокруг избиения арбитра матча 24 тура Первой Лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова, прикрепив его фотографии.

“Это лицо арбитра матча первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей.

В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный.

Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела“, - написал журналист на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это лицо арбитра матча Первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела #перваялига #першаліга #минай #фкминай #агробизнес #фкагробізнес #фкагробизнес #футбол #україна #украина #ukraine #footballuatv #великийфутбол #рефери #referee

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Ранее инцидент прокомментировал президент Агробизнеса Олег Собуцкий.

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Теги: футбол, Александр Денисов, Минай, Агробизнес, Первая лига Украины
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