Денисов показал избитое лицо судьи матча Агробизнес - Минай

Юрия Иванова пострадал после поединка Первой лиги.

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал скандал вокруг избиения арбитра матча 24 тура Первой Лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова, прикрепив его фотографии.

“Это лицо арбитра матча первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей.

В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный.

Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела“, - написал журналист на своей странице в Instagram.

Ранее инцидент прокомментировал президент Агробизнеса Олег Собуцкий.