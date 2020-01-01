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Динамо - Заря: стартовые составы на матч УПЛ

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В рамках 31 тура чемпионата Украины встретятся два претендента на серебро.
Динамо - Заря: стартовые составы
Динамо - Заря: стартовые составы
ФК Заря Луганск

В рамках 31 тура чемпионата Украины Динамо Киев примет Зарю. Этот матч является ключевым в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

Главные тренеры Алексей Михайличенко и Виктор Скрипник огласили стартовые составы своих команд на поединок.

Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда, Шабанов, Караваев - Шепелев, Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Вербич, Де Пена

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Сирота, Пиварич, Шапаренко, Цитаишвили, Каргбо, Русин

Заря: Мацапура - Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек, Кочергин - Хомченовский, Юрченко, Кабаев - Громов

Запасные: Шевченко, Абу-Ханна, Каменюка, Чайковский, Цыганик, Иванисеня, Белоцерковец, Лунев, Перович

Матч Динамо - Заря начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, Динамо, Заря, стартовые составы
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