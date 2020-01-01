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Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины начнется в 19:00

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Динамо примет Зарю в центральном матче 31 тура УПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 16 июля, Динамо примет Зарю в рамках 31 тура чемпионата Украины.

Матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что обе команды претендуют на второе место в турнирной таблице. И в том случае, если киевляне проиграют, а Десна в параллельном матче потерпит поражение от Александрии, то луганчане гарантируют себе серебряные медали чемпионата Украины.

В своей истории киевская и луганская команды встречались 76 раз. 47 матчей выиграло Динамо, и только в восьми поединках победу праздновала Заря.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются киевляне.

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Теги: футбол, Динамо, Заря, чемпионат Украины, УПЛ, онлайн-трансляция
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