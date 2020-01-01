Арбитру скандального матча Ингулец - Прикарпатье могут запретить судить матчи профессионалов

Иван Бондарь допустил серьезные ошибки во время поединка Первой лиги.

Матч 24 тура Первой лиги между Ингульцом и Прикарпатьем (1:0) запомнился скандалом вокруг работы бригады судей во главе с Иваном Бондарем. Комитет арбитров УАФ подтвердил, что рефери принял два неверных решения.

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“53 мин. - случайный контакт между защитником Ингульца и нападающим Прикарпатья, который падает на газон в результате естественной динамики движения. Толкование арбитра является несколько преувеличенным и прежде всего нелогичным, и это привело к удалению нападающего Прикарпатья из-за получения второго предупреждения.

Кроме того, это событие привело к справедливому, но недисциплинированного проявлению злости тренера, которого арбитр был вынужден удалить. Все это было вызвано неправильным решением, которое трудно объяснить с технической точки зрения (с точки зрения Правил игры).

“90 + 3 мин. - нападающий Ингульца осуществляет явную, демонстративную и театральную симуляцию - он падает на газон. Решение арбитра назначить 11-метровый удар в то время, когда не произошло ни одного нарушения, является таким, что невозможно ни объяснить, ни каким-то образом обосновать положениями Правил игры.

КА УАФ выражает удивление низким техническим уровнем арбитража и сообщает, что на следующем заседании КА УАФ будет предложено исключить И. Бондаря из списков арбитров, которые обслуживают матчи профессиональных команд.

Несмотря на странность принятых арбитром решений, КА УАФ вынужден передать данное дело в Комитет по этике и честной игры УАФ и Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ для проверки на естественность действий арбитра на поле, которые, возможно, были вызваны его посредственностью, или, возможно, другими внешними факторами, которые обусловили такой арбитраж“, - сказано на официальном сайте УАФ.

Ранее скандал прокомментировал президент Ингульца Александр Поворознюк.