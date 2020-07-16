Поворознюк - о матче против Прикарпатья: Нас хотят втянуть в какую-то грязную историю

Президент Ингульца опроверг информацию о подкупе арбитров.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал победу над Прикарпатьем в рамках 24 тура Первой лиги (1:0).

“Я судейство не комментирую, потому что зарплату рефери не плачу. Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он высказал свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова спустя пару дней.

Мы деньги судьям не возим и игры не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью. Пусть лучше мэр скажет, с каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?

Есть версия, что нас хотят втянуть в какую-то грязную историю. Может, Ингулец не хотят видеть наверху? Когда нам забивали из двухметрового офсайда, почему все молчали? Или пусть расскажут, сколько стоит пенальти в матче Черноморца и Руха.

УАФ обещает, что на матчах первой лиги тоже скоро будет система VAR. Дай бог, я только за. Рефери тоже перегибают иногда, но мы никого никогда не покупали, это точно.

У Прикарпатья было всего два удара по нашим воротам за весь матч, гости центр поля не переходили, просто у нашей команды не шел мяч в ворота. Мы заслуживали победу. Да, судья после матча признался, что ошибочно назначил пенальти в ворота Прикарпатья“, - цитирует Поворознюка в интервью Meta-ratings.com.ua.

Ранее тренер Прикарпатья высказался о скандальном судействе в матче с Ингульцом.