"Нас просто убивали": Тренер Прикарпатья - о скандальном судействе в матче с Ингульцом
В рамках 24-го тура ПФЛ Ингулец дома в скандальном матче минимально обыграл Прикарпатье (1:0).
Арбитр встречи в компенсированное время назначил пенальти в ворота гостей. Кроме того, клуб из Петрово имел численное преимущество во второй половине.
Главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк обвинил судьей в предвзятом отношение. Наставник стал свидетелем разговора арбитров в перерыве.
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“Не радует это шоу, которое есть в судействе на футбольном поле. Думаю, что сегодня нас убивали, все ж видели. Ладно бы они закрылись в комнате.
Но я стою там, где они переодевались, а они говорят: “Сейчас мы выгоним кого-то, у них карточки есть“.
Как такое может быть? Что там в Киеве про судейство говорят? Обыграйте вы нас спокойно, у нас на одного меньше и так. Но придумывать пенальти...“, - заявил Ковалюк в программе Футбол NEWS.
Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска жестко оскорбил Ингулец.
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