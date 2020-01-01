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"Нас просто убивали": Тренер Прикарпатья - о скандальном судействе в матче с Ингульцом

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Наставник стал свидетелем разговора арбитров.
Владимир Ковалюк
Владимир Ковалюк
ФК Прикарпатье

В рамках 24-го тура ПФЛ Ингулец дома в скандальном матче минимально обыграл Прикарпатье (1:0).

Арбитр встречи в компенсированное время назначил пенальти в ворота гостей. Кроме того, клуб из Петрово имел численное преимущество во второй половине. 

Главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк обвинил судьей в предвзятом отношение. Наставник стал свидетелем разговора арбитров в перерыве.

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“Не радует это шоу, которое есть в судействе на футбольном поле. Думаю, что сегодня нас убивали, все ж видели. Ладно бы они закрылись в комнате.

Но я стою там, где они переодевались, а они говорят: “Сейчас мы выгоним кого-то, у них карточки есть“.

Как такое может быть? Что там в Киеве про судейство говорят? Обыграйте вы нас спокойно, у нас на одного меньше и так. Но придумывать пенальти...“, - заявил Ковалюк в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска жестко оскорбил Ингулец.

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Теги: Прикарпатье, Владимир Ковалюк, Первая лига, ПФЛ, футбол, скандал
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