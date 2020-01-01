Директор академии Шахтера покинул клуб

Специалист прекратил свою работу в команде.

Директор академии донецкого Шахтера Хорхе Раффо принял решение покинуть команду, об этом сообщает официальный сайт “горняков“.

Аргентинский специалист работал в клубе с 2017-го года. За это время команды академии Шахтера семь раз становились чемпионами Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а Шахтер U21 одержал победу в молодежном первенстве.

“ФК Шахтер благодарит Хорхе Раффо за вклад в успехи клуба и развитие молодых футболистов, а также желает ему новых профессиональных достижений и побед“, - говорится на сайте донецкого клуба.

Ранее сообщалось, что помощник Каштру стал тренером дубля Спортинга.