Президент Агробизнеса: Из судей должны были сделать кучу мяса

Функционер возмутился работой арбитров.

В рамках 24-го тура ПФЛ Агробизнес дома уступил Минаю, пропустив два гола в концовке встречи. Как стало известно, по завершению матча был избит главный арбитр встречи Юрий Иванов.

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий высказался о работе судьей в поединке и конфликте, который случился после матча.

“Судейство негативное. Люди были разозленные и хотели идти бить судью. Я этих людей задержал и не пустил, собралось их очень много. То, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Я сдержал людей, ведь из судей должны были сделать просто кучу мяса.

На Семенце был чистый пенальти, мне все эксперты звонят и говорят. Восемь желтых карточек... Мы знали, что будет такая игра. Перед матчем поприветствовал их, пожелал им хорошего и честного судейства, пошутили и разошлись. И вот что случилось“, - заявил президент в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Агробизнес занимает третью позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. Минай вышел на второе место, имея в своем активе 47 очков.

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