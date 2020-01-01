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Динамо - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Динамо сыграет с Зарей в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Динамо - Заря: прогноз и ставки букмекеров
Динамо - Заря: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

Сегодня, 16 июля, киевское Динамо проведет домашний поединок с Зарей в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Матч состоится стадионе на НСК Олимпийский в Киеве.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является киевский клуб.

Так, в компании William Hill принимают ставки на подопечных Михайличенко с коэффициентом 1.67, в то время как победу луганского клуба оценили в 4.50. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365. На победу Динамо можно поставить с коэффициентом 1.66, а на триумф Зари - 4.75. Ничью здесь оценили в 3.60. 

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени. Напомним, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция поединка.

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Теги: Динамо Киев, Заря Луганск, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт
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