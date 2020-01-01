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Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

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Динамо примет Зарю в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
ФК Динамо Киев

Сегодня, 16 июля, в рамках 31-го тура чемпионата Украины Динамо дома на НСК Олимпийский примет луганскую Зарю.

Команды продолжают бороться за второе место в турнирной таблице. Отметим, что Заря может уже обеспечить себе серебряные медали, если обыграет Динамо, а Александрия отнимет очки у Десны.

Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря:

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Теги: Динамо, Заря, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, видео онлайн-трансляция
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