Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамо примет Зарю в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча ФК Динамо Киев

Сегодня, 16 июля, в рамках 31-го тура чемпионата Украины Динамо дома на НСК Олимпийский примет луганскую Зарю.

Команды продолжают бороться за второе место в турнирной таблице. Отметим, что Заря может уже обеспечить себе серебряные медали, если обыграет Динамо, а Александрия отнимет очки у Десны.

Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря: