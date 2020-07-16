Скандал дня: Арбитр встречи Агробизнес - Минай был избит после матча.

Иванов отправился в полицию.

В рамках 24-го тура ПФЛ Минай на выезде обыграл Агробизнес (2:0).

Главным арбитром встречи был Юрий Иванов. Судья во время поединка показал восемь желтых карточек игрокам Агробизнеса, а также назначил пенальти в их ворота.

Как сообщает журналист Роман Бебех, после матча Иванов был избит в суддейской комнате. Посел случившегося, арбитр сразу поехал в полицию снимать побои.

Отметим, что после этой победы Минай обогнал Агробизнес в таблице. Теперь команды занимают второе и третье место соответственно.

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